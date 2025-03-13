Легенда НХЛ Селянне о погоне Овечкина: это забавно

Легенда Национальной хоккейной лиги (НХЛ Теэму Селянне заявил, что форвард "Вашингтона" Александр Овечкин собирается побить рекорд Уэйна Гретцки, о сложности которого люди даже не догадываются, передает пресс-служба лиги.