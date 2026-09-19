Доброволец не сдержался в прямом эфире: "Зачем помогаем Киргизии, нам самим помощь нужна". Русские всё построят, а рулить будет США?

Пока в Бишкеке достраивают очередной небоскрёб, а европейские автомобили едут через Киргизию в Россию, наши старики скидываются по сотке на дроны.
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