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«Единая Россия» лидирует на выборах в Госдуму с показателем 57,54% голосов

«Единая Россия» лидирует на выборах в Госдуму с показателем 57,54% голосов

Центральная избирательная комиссия подсчитала первые данные по выборам в Государственную думу. По итогам обработки 13,88% протоколов избирательных комиссий в парламент проходят пять партий, такие данные привело РИА «Новости» .

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