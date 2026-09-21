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Атаки на Москву пойдут с новой силой – противник копил целый месяц
В ближайшее время следует ожидать со стороны ВСУ повторение мощных атак на Москву и Подмосковье, которая наблюдалась этой ночью.
Такую точку зрения выразил российский военный блогер Михаил Звинчук, автор военно-аналитического телеграм-канала «Рыбарь», анализируя массированный удар ВСУ по региону в ночь на 20 сентября.
С начала сентября ВСУ ежедневно отправляли группы БПЛА с целью выявления позиций ПВО и их разоружения, отметил Звинчук.
В преддверии самого налёта интенсивность возросла, а спутниковыми группировками стран Запада начался ежедневный мониторинг стратегических объектов в Москве и Подмосковье, в том числе Московского НПЗ и ТЭЦ-22, которые стали целями ночного удара.
Атака противника осуществлялась волнами в три группы в основном по маршруту через Брянскую область, указывает блогер.
«В первой ожидаемо летели дроны-пустышки, которыми разряжали ЗРК. С земли сложно понять, какой БЛА летит (с боевой частью или нет), поэтому сбивать приходится всё. К 3-й и 4-й волнам ВСУ запустили основные ударные БЛА, которые заходили на Москву с запада, юга и востока. А в едином с ними контуре ВСУ также запустили 10 крылатых ракет „Фламинго‟, 9 из которых были сбиты ещё на подлёте к Москве. Причём одну из ракет противник запустил маршрутом через Одинцово и жилые кварталы Подмосковья и столицы, чтобы в случае её поражения обломки с большой боевой частью упали на жилые дома (это к слову о регулярно встречающихся тезисах вроде „Они же наши братья!‟)», — отмечает «Рыбарь».
По итогу за всю атаку по последним данным подразделениями ПВО зафиксировано не менее 1300 беспилотников, из которых не удалось сбить лишь 11. Причём в отражении участвовали и МОГи, и армейская с истребительной авиацией, указывает блогер.
«Сегодняшний день ещё не закончился, и противник готовится к новому удару (запасы они накапливали около месяца), поэтому расслабляться ещё рано. Но что известно точно: удары по украинской столице и окрестностям в ближайшее время возобновятся с новой силой и интенсивностью, и пора бы уже задуматься о более системном уничтожении их энергомощностей», — подытожил «Рыбарь».
Коллеги Звинчука, военные аналитики телеграм-канала «Два майора» сегодня поставили в пример мэра столицы Сергея Собянина за правильные, на их взгляд, формулировки при докладах о результатах очередного налёта ВСУ.
Напомним, сегодня ранее сообщалось, что глава киевского режима Владимир Зеленский сделал очередное хамское заявление, уведомив, что Украине якобы требуется всего лишь 40 дней для того, что «разгромить Россию».