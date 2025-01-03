Учёные сделали прорыв в понимании быстрых радио-всплесков

Команда из Массачусетского технологического института (MIT) сделала значительный шаг в понимании природы быстрых радио-всплесков (FRB), которые представляют собой кратковременные и интенсивные выбросы радиоволн, испускаемые чрезвычайно компактными объектами, такими как нейтронные звёзды и, возможно, чёрные дыры.
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