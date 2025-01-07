В Астану прибудет комиссия с самописцами разбившегося вблизи Актау самолета

Об этом сообщили в министерстве транспорта Казахстана. «В ближайшие дни ожидается прибытие в Астану членов комиссии по расследованию авиапроисшествия с расшифрованными материалами бортовых самописцев (черных ящиков)», – говорится в сообщении ведомства.