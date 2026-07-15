В Кабардино-Балкарии полицейские задержали группу лиц с крупной партией наркотиков

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УНК МВД по КБР во взаимодействии с ГУ МВД России по СКФО и силовой поддержке регионального Управления Росгвардии пресечена незаконная деятельность группы лиц.
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