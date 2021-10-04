Факты Дня

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Немного о ослах в Конгрессе США — Сатановский

Сенатор Тед Круз в своей неистовой, бессмысленной и безнадёжной, но от того не менее упорной борьбе против «Северного потока — 2», достроенного, но пока ещё евробюрократами не сертифицированного, заблокировал работу всего Госдепартамента США.

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