Немного о ослах в Конгрессе США — Сатановский

Сенатор Тед Круз в своей неистовой, бессмысленной и безнадёжной, но от того не менее упорной борьбе против «Северного потока — 2», достроенного, но пока ещё евробюрократами не сертифицированного, заблокировал работу всего Госдепартамента США.