Стали известны маршруты переброски войск НАТО к границам России

НАТО создает план быстрой переброски войск США к границам России на случай конфликта. Как указывает британское издание The Daily Telegraph, с этой целью создается несколько сухопутных коридоров, которые при необходимости заменят основной, предполагающий высадку американских военных в порту Роттердама и их переброску в Польшу через территорию Нидерландов и Германии по железным дорогам.
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