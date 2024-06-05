Стали известны маршруты переброски войск НАТО к границам России

НАТО создает план быстрой переброски войск США к границам России на случай конфликта. Как указывает британское издание The Daily Telegraph, с этой целью создается несколько сухопутных коридоров, которые при необходимости заменят основной, предполагающий высадку американских военных в порту Роттердама и их переброску в Польшу через территорию Нидерландов и Германии по железным дорогам.