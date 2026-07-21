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Пронедра

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Что раскрывает скандальная запись украинского разведчика

Что раскрывает скандальная запись украинского разведчика

История с появлением аудиозаписи, в которой человек, представленный как сотрудник украинской военной разведки, рассказывает о подготовке диверсионных операций против России, стала очередным свидетельством того, как далеко зашёл украинский конфликт.

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