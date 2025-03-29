Не просто из-за приличия: почему нельзя показывать на человека пальцем – запреты, введенные предками Ольга БезродняяВ русской культуре существует множество интересных традиций и суеверий, одним из которых является запрет указывать пальцем на человека.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии