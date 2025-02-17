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ИСТОРИЯ

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17.02.25==Верный друг, отважный воин, выносливый спутник. Уникальные традиции коневодства. Карачаево-Черкесская Республика

17.02.25==Верный друг, отважный воин, выносливый спутник. Уникальные традиции коневодства. Карачаево-Черкесская Республика

Коневодство в Карачаево-Черкесской республике исторически занимает в национальной культуре важное место, является неотъемлемой частью хозяйственной жизни региона и традиционной сферой животноводства проживающих здесь народов.

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