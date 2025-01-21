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Царьград

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Нагатинский Затон благоустраивают: более 100 новых деревьев и веломост

Нагатинский Затон благоустраивают: более 100 новых деревьев и веломост

В Нагатинском Затоне Москвы благоустроили территории возле станций Большой кольцевой линии метро. Высажено более 100 деревьев, обустроены дорожки и зоны отдыха.

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