Эксклюзивы советского автопрома

С нами не соскучишься!

Советские авто созданные в одном экземпляре.Когда речь заходит про раритетные автомобили, чаще всего представляется или что-то роскошное, выпущенное ограниченным тиражом или что-то не менее роскошное, сделанное под заказ привередливого клиента.