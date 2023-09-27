Нет и не надо: более 40% россиян прекрасно живут без автомобиля

Цены на автомобили, как новые, так и подержанные, уже побили все мыслимые и немыслимые рекорды. Но далеко не у всех россиян этот факт вызывает беспокойство: согласно опросу, порядка 43% жителей России не имеют автомобиль и не планируют его приобретать.