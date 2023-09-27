За рулем
ГлавнаяНовостиТесты
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

За рулем

10 914 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Котов
    статус то можно получить любой. лишь бы не за очередное ведро с гайками.«Москвич» теперь ...
  • Вадим Белов
    Власть уже на всю страну рекламировала один секретный танк "армата", где он? Нет ей больше никакой веры.Т-95 – самый секр...
  • Модест
    У всех тракторов-переломок такой недостаток. Хоть Джон Дир, хоть Т-150.Назван единственн...

Нет и не надо: более 40% россиян прекрасно живут без автомобиля

Нет и не надо: более 40% россиян прекрасно живут без автомобиля

Цены на автомобили, как новые, так и подержанные, уже побили все мыслимые и немыслимые рекорды. Но далеко не у всех россиян этот факт вызывает беспокойство: согласно опросу, порядка 43% жителей России не имеют автомобиль и не планируют его приобретать.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх