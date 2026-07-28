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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Александер Секулич о своей международной узнаваемости: «Словения стала гораздо заметнее благодаря Луке Дончичу. И я – часть этой истории»

Главный тренер сборной Словении Александер Секулич, недавно возглавивший «Барселону», отметил влияние Луки Дончича на свою известность на международном уровне.

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