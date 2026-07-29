Специалист Шишкин рассказал, как тело выдает эмоции и страхи

Тело человека часто показывает эмоции раньше, чем он успевает их осознать. О том, как движения, жесты и мимика помогают лучше понять собственные реакции, рассказал тренер по кинетическому анализу Валентин Шишкин в подкасте «Меня бесит» Студии Р1.