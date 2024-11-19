В конгрессе США выступили со срочным призывом после решения по ATACMS

Изображение сгенерировано ИИ83,8 тыс прочтений Вчера МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Президент США Джо Байден сильно обострил ситуацию, разрешив Украине наносить удары ракетами ATACMS по территории России, написала член палаты представителей Марджори Тейлор Грин в соцсети X.
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