Карельские поисковики выступили в стенах Санкт-Петербургского института истории РАН перед коллегами-историками с рассказом о событиях, произошедших на карельской земле более 80 лет назад, стало для исследователя не просто научным докладом, а «моментом истины» и «исполнением долга».
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