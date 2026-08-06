«Пляски на костях»: европейские дипломаты в Сандармохе вспоминают только «удобную» историю

В Карелию приехала европейская делегация. Представители Германии и Чехии прибыли в урочище Сандармох — место, где во времена сталинских репрессий расстреливали заключенных Белбалтлага и Соловецкого этапа.
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