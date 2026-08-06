Пятый канал
ГлавнаяНОВОСТИЛОНГРИДЫЛАЙФХАКИИНТЕРВЬЮПРО ИГРЫ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пятый канал

31 835 подписчиков

«Пляски на костях»: европейские дипломаты в Сандармохе вспоминают только «удобную» историю

«Пляски на костях»: европейские дипломаты в Сандармохе вспоминают только «удобную» историю

В Карелию приехала европейская делегация. Представители Германии и Чехии прибыли в урочище Сандармох — место, где во времена сталинских репрессий расстреливали заключенных Белбалтлага и Соловецкого этапа.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии