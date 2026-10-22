На Болотной набережной, 15с3 открылся CHIMA (от кит. chī ma — «пошли поесть») — первый и единственный гастроквартал в Москве, где за одно посещение можно совершить гастрономический тур по главным стритфуд-столицам Азии: от Пекина и Токио до Бейрута и Сибири.