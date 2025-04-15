В ЯНАО закончился период повышенных выплат за заключение контракта

Размер региональных выплат за заключение контракта о прохождении военной службы вернут с повышенных 3,1 млн рублей к стандартным 1,9 млн рублей власти Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), сообщается в опубликованном 15 апреля на сайте правительства проекте постановления.