В ЯНАО закончился период повышенных выплат за заключение контракта

Размер региональных выплат за заключение контракта о прохождении военной службы вернут с повышенных 3,1 млн рублей к стандартным 1,9 млн рублей власти Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), сообщается в опубликованном 15 апреля на сайте правительства проекте постановления.
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