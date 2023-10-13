Кнайсль: Конфликт на Ближнем Востоке более глобальный, чем украинский

Эскалация на Ближнем Востоке является более глобальной проблемой, чем конфликт на Украине. Об этом во время общения с РИА Новости заявила бывшая министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, комментируя палестино-израильский конфликт.
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