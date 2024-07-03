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Открываем шампанское — можно саблей! Шоу «Сабражистки» совсем скоро в эфире!

Открываем шампанское — можно саблей! Шоу «Сабражистки» совсем скоро в эфире!

Первая серия шоу «Сабражистки» выйдет уже 5 июля в 12:00 Наш новый совместный проект с «Пятёрочкой» и Дзеном! Впереди нас ждет шесть серий и 12 мифов о вине, которые мы разберем вместе с сомелье в веселой компании.

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