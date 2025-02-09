Разработчики Kingdom Come: Deliverance 2 боялись выхода Assassin's Creed: Shadows, но теперь хотят п...

Разработчики Kingdom Come: Deliverance 2 боялись выхода Assassin's Creed: Shadows, но теперь хотят побить StarfieldСтудия Warhorse изначально планировала выпустить Kingdom Come: Deliverance 2 в конце 2024 года, но в итоге перенесла игру на 2025-й.
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