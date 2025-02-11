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В России порассуждали о перспективах окончания СВО

В России порассуждали о перспективах окончания СВО

В ходе специальной военной операции (СВО) следует разделять то, что хочет, и то, что может Россия. Об этом заявил военный корреспондент Борис Рожин в ходе обсуждения перспектив СВО в Общественной палате России, его слова приводит «Коммерсантъ».

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