Бригадир получил тяжелую травму на предприятии в Карелии

Госинспекция труда провела расследование несчастного случая в Костомукше Государственная инспекция труда провела расследование по факту получения тяжелой травмы работником крупного предприятия в Костомукше.
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