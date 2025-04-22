Клаксон
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Клаксон

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Rolls-Royce выпустил шахматы

Rolls-Royce выпустил шахматы

Игра от Rolls-Royce выполнена из материалов, используемых при изготовлении автомобилей компании. Набор для игры в шахматы под названием Chess Set от Rolls-Royce включает в себя доску и комплект фигур с двумя дополнительными ферзями.

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