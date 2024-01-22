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Крашенинников: закон о конфискации за фейки не будет иметь обратной силы

Крашенинников: закон о конфискации за фейки не будет иметь обратной силы

Закон о конфискации имущества за фейки о Вооруженных силах РФ не будет иметь обратной силы. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на председателя комитета Государственной Думы по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова.

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