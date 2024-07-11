Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Богачи Франции боятся политической нестабильности

Выборы во Франции и "подвешенный" парламент вызывают у многих из самых богатых жителей страны беспокойство из-за политической и экономической нестабильности, что может вынудить их уехать из страны, предупреждают управляющие капиталом.

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