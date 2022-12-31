Путин выступил с новогодним обращением в окружении военнослужащих. Видео Это выступление стало рекордным — поздравление россиян с Новым годом длилось 9 минут Президент России Владимир Путин выступил с 9-минутным новогодним обращением к россиянам.
Путин выступил с новогодним обращением в окружении военнослужащих. Видео Это выступление стало рекордным — поздравление россиян с Новым годом длилось 9 минут Президент России Владимир Путин выступил с 9-минутным новогодним обращением к россиянам.
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