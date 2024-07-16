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В Европе раскрыли подробности : какими будут истребители будущего

В Европе раскрыли подробности : какими будут истребители будущего

Фото: xbt.com Как сообщает Defense News, европейский проект перспективного боевого авиационного комплекса Future Combat Air System (FCAS) на первых порах будет использовать «замороженные» модели искусственного интеллекта (ИИ).

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