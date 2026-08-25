Синоптики Тишковец и Позднякова назвали точную дату потепления в Москве — ждем скандинавский циклон

После прохлады и осадков столицу ждет неожиданный температурный скачок. Москва 123RF/legion-media.ruЖителей и гостей столицы в ближайшие дни ждет ощутимый перелом в погоде: дождливая осенняя сырость и прохлада наконец уступят место сентябрьскому теплу.
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