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Синоптики Тишковец и Позднякова назвали точную дату потепления в Москве — ждем скандинавский циклон

Синоптики Тишковец и Позднякова назвали точную дату потепления в Москве — ждем скандинавский циклон

После прохлады и осадков столицу ждет неожиданный температурный скачок. Москва 123RF/legion-media.ruЖителей и гостей столицы в ближайшие дни ждет ощутимый перелом в погоде: дождливая осенняя сырость и прохлада наконец уступят место сентябрьскому теплу.

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