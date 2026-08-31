Trump Vows US Will Respond To Iranian Attacks After Ballistic Missile Strikes On Jordan Summary Trump vows retaliation after Iran's own 'retaliatory' missile attacks on US bases in Jordan.
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