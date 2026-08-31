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Zero Hedge

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Trump Vows US Will Respond To Iranian Attacks After Ballistic Missile Strikes On Jordan

Trump Vows US Will Respond To Iranian Attacks After Ballistic Missile Strikes On Jordan

Trump Vows US Will Respond To Iranian Attacks After Ballistic Missile Strikes On Jordan Summary Trump vows retaliation after Iran's own 'retaliatory' missile attacks on US bases in Jordan.

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