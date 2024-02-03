Global Look Press/Komsomolskaya Pravda Высказывание министра обороны КНР Дун Цзюня о поддержке РФ по ситуации на Украине говорит об укреплении российско-китайской дружбы, заявили во французской газете Figaro.
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