В Госдуме связали снижение рождаемости в России с «непомерной» ипотекой

В условиях высокой ключевой ставки некоторые российские банки стали выдавать рыночную часть комбинированной ипотеки под крайне завышенный процент — до 100%, сообщил «Известиям» замминистра финансов Иван Чебесков.
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