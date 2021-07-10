Популярные статьи

Свежие комментарии

  • GISMbICH
    Для Джонсона было бы здорово, если бы на этой фотке рядом стоял Вин Дизель. Тот вообще 182 см ростом.Дуэйн «Скала» Джо...
  • ВЛАД
    У Журовой не всё в порядке. Помните тот старый анекдот из времён СССР про студентов институтов физкультуры, физ-мат...Журова о хоккейны...
  • Евгений Сорокин
    P.S. Ни одного имени. :-)) А олень-то голый, везде без маски гуляет. Ну, он же олень...Хореограф группы ...

Нико Росберг: «Неясно, сможет ли Гасли выступать в «Ред Булл» так же хорошо, как в «Альфа Таури»

Чемпион мира 2016 года Нико Росберг понимает сомнения боссов «Ред Булл», которые не спешат возвращать пилота «Альфа Таури» Пьера Гасли в старшую команду.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх