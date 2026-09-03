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Индия нарастила импорт российской нефти ESPO в январе-июле 2026 года

Индия нарастила импорт российской нефти ESPO в январе-июле 2026 года

Индия заметно усиливает присутствие на рынке российской нефти ESPO. Постепенно она превращается из эпизодического покупателя дальневосточного сорта в более значимого участника торгов.

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