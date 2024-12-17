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В ЕС технично ушли от темы развертывания на Украине военных контингентов стран Запада

В ЕС технично ушли от темы развертывания на Украине военных контингентов стран Запада

Штатовский иновещательный официоз Voice of America передает слова новоназначенной главы европейской дипломатии и бывшй эстонской премьерки Каи Каллас, сказанные ею перед встречей министров иностранных дел ЕС, назначенной на 18-19 декабря: “Сначала нужен мир, прежде чем посылать миротворцев.

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Комментарии
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Кот Рыжый
Обсуждения в ЕС --возня тараканов на тёмной кухне! Нам даже не надо реагировать на их визги! Ну мало ли что говорят пидоры и ковырялки. Они ведь хотят всеми способами, втянуть нас в обсуждения о прекращении огня! Им это-жизненно необходимо! Но интересы России, как всегда  им не интересны! Ситуация на линии соприкосновения в пользу России. Так что  нам не стоит спешить. Они ещё не =созрели=, для действительно честного и плодотворного переговорного процесса, в котором бы на первом месте учитывались интересы РФ. Шулера норовят снова играть краплёными картами.По другому политика запада не строиться! Доказательство тому: Минск-1,2,3,4. А так же =зерновая сделка=. Надеюсь наши политики не вляпаются в очерёдное =разводилово= со стороны НАТО. Урок Россия получила жёсткий. Разводили как лохов! Теперь уже нам надо  не стесняться и выставить предварительные условия для переговоров! А именно:-- уход ВСУ  с левобережья Днепра! Этакий жест =доброй воли=! Как нас обманули в СТАМБУЛЕ,  с таким же жестом. А чтобы не было сомнений у  киевской хунты, надо Крещатник и Банковую превратить в щебёнку! Гонор будет сломлен у укронацистов! И переговоры будут именно в плодотворном ключе проходить, а не в попытках объеба*ь Россию!
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