Uniswap V4 лидирует по токенизированным акциям с $59 млн TVL

По данным Token Terminal, по состоянию на 6 сентября Uniswap V4 хранил $59,1 млн. токенизированных депозитов акций, что делает его крупнейшей площадкой децентрализованного финансирования в этой категории.
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