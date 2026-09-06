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Uniswap V4 лидирует по токенизированным акциям с $59 млн TVL

Uniswap V4 лидирует по токенизированным акциям с $59 млн TVL

По данным Token Terminal, по состоянию на 6 сентября Uniswap V4 хранил $59,1 млн. токенизированных депозитов акций, что делает его крупнейшей площадкой децентрализованного финансирования в этой категории.

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