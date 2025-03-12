Осип де Рибас. Соратник Суворова, герой поэмы Байрона, основатель Одессы, заговорщик и казнокрад

Осип Михайлович де Рибас на портрете Лампи, 1796 г. В предыдущей статье мы говорили о происхождении и молодости Осипа де Рибаса, его знакомстве с Алексеем Орловым, участии в Чесменском сражении и «охоте» за княжной Таракановой, прибытии в Петербург, где он стал опекуном внебрачного сына Екатерины II А.