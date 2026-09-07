Football Insider: Кьеза может покинуть «Ливерпуль» в январе 2027 года

Нападающий Федерико Кьеза рассмотрит возможность ухода из «Ливерпуля» в январе 2027 года, если после возвращения от травмы он не получит достаточного игрового времени, сообщает Football Insider со ссылкой на источники.
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