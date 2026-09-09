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Трамп заявил, что победа АдГ вызвана провальной миграционной политикой

Трамп заявил, что победа АдГ вызвана провальной миграционной политикой

Трамп связал успех «Альтернативы для Германии» с недовольством жителей страны миграционной политикой властей.

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