Кабмин РФ продлил запрет экспорта бензина на сентябрь и октябрь

Правительство России решило ввести запрет на экспорт бензина в сентябре и октябре текущего года. Об этом сообщил первый замглавы Минэнерго РФ Павел Сорокин на совместном заседании комитетов Госдумы по ситуации на рынке нефтепродуктов.