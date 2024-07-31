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Кабмин РФ продлил запрет экспорта бензина на сентябрь и октябрь

Кабмин РФ продлил запрет экспорта бензина на сентябрь и октябрь

Правительство России решило ввести запрет на экспорт бензина в сентябре и октябре текущего года. Об этом сообщил первый замглавы Минэнерго РФ Павел Сорокин на совместном заседании комитетов Госдумы по ситуации на рынке нефтепродуктов.

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