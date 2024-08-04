🚨На востоке Крыма мужчина погиб под колёсами автомобиля По информации Госавтоинспекции РК, авария произошла в Ленинском районе возле села Семёновка.
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🚨На востоке Крыма мужчина погиб под колёсами автомобиля По информации Госавтоинспекции РК, авария произошла в Ленинском районе возле села Семёновка.