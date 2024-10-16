Пока представители СМИ толкаются перед строящимся на месте сгоревшего склада в Шушурах, Татьяна Ким (ранее Бакальчук) дает ироничные комментарии.
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Пока представители СМИ толкаются перед строящимся на месте сгоревшего склада в Шушурах, Татьяна Ким (ранее Бакальчук) дает ироничные комментарии.