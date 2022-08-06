Sochi Hockey Open. «Авангард» против минского «Динамо», «Сочи» сыграет со СКА, Россия U25 – с «Адмиралом»

В Сочи продолжается турнир Sochi Hockey Open. Sochi Hockey Open 3-й тур «Авангард» – «Динамо» Минск – 12:00 «Сочи» – СКА – 15:45 Россия U25 – «Адмирал» – 19:30 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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