В ледяном плену ﻿

Часы истории Надо сказать, что редакция газеты «Известия» не сразу решилась опубликовать эту жуткую историю о пропавшем на Памире в 1942 году самолете Р-5.
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Все ложь. Открывают окно овертона.
Уж Солженицыну - точно. Как и Суворову - Резуну. Подтасовывают факты в традициях западного мира.
О таком писал не только Солженицин. А вот верить ВСЕМ - не нужно.