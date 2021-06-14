Тайная доктринаРелигияКакие предметы хранились внутри Ковчега Завета Запретные Темы Истории Какие предметы хранились внутри Ковчега Завета Перейдем теперь от внешнего вида к содержимому.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЮрий Ильинов‼️ Не противься изменениям, которые Господь тебе посылает, прими их 🙏. Пусть жизнь течет не вопреки тебя, а вместе с тобой 🤲 Не волнуйся, что нарушится твой установившийся порядок, и все станет вверх дном жизни. ⚠️ Откуда ты знаешь, возможно дно лучше верха?Комментировать
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