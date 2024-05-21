«Задачи государственного масштаба»: как Алексей Пещуров укрепил морские границы России

21 мая 1834 года родился военно-морской деятель Российской империи Алексей Пещуров. Он участвовал в исследованиях Дальнего Востока, курировал международное военно-техническое сотрудничество, управлял Морским министерством и Черноморским флотом России.
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